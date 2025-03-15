Экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко арестовали

БРЯНСК, 15 марта. /ТАСС/. Советский районный суд заключил под стражу по 13 мая 2025 года бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.