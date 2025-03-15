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Экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко арестовали

БРЯНСК, 15 марта. /ТАСС/. Советский районный суд заключил под стражу по 13 мая 2025 года бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Источник: РИА "Новости"

«Бывшему заместителю губернатора Брянской области С. М. Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года», — сказал собеседник агентства.