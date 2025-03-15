В ДТП под Быховом пострадали семь человек, в том числе три ребенка

Утром 15 марта на 273-м км автодороги граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины в условиях снегопада произошло столкновение автомобилей Nissan и Honda. В результате ДТП травмированы семь человек, в том числе трое детей 5, 6 и 7 лет.