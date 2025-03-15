Bild: в ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии предъявили обвинение 44-летнему медбрату из клиники в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в убийстве 9 пациентов и покушении на убийство еще 34 человек. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, мужчина вводил пациентам смертельные инъекции. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел тишины и покоя во время ночной смены. Мужчина был арестован еще в июле 2024 года по обвинению в 11 случаях покушения на убийство. Однако в ходе расследования выявлялось все больше и больше случаев. Чтобы прояснить ситуацию, сотрудники правоохранительных органов посетили несколько кладбищ и эксгумировали по меньшей мере четыре тела.
В середине февраля прокуратура города Аахен предъявила обвинение медбрату в 5 убийствах и 25 случаях покушения на убийство. Однако на этом расследование не было прекращено. Мужчине было предъявлено дополнительное обвинение в 4 убийствах и 9 случаях покушения на убийство. При этом указывается, что среди жертв были не только неизлечимо больные пациенты, но и лица, состояние которых улучшилось и которые готовились к выписке. Некоторые из выживших после инъекций столкнулись с тяжелыми последствиями передозировки.
Выдвинутые на данный момент обвинения охватывают только период с декабря 2023 года по май 2024-го. В настоящее время дело не закрыто, расследование продолжается.