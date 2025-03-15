Bild: в ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек

В середине февраля прокуратура города Аахен предъявила обвинение медбрату в 5 убийствах и 25 случаях покушения на убийство. Однако на этом расследование не было прекращено. Мужчине было предъявлено дополнительное обвинение в 4 убийствах и 9 случаях покушения на убийство. При этом указывается, что среди жертв были не только неизлечимо больные пациенты, но и лица, состояние которых улучшилось и которые готовились к выписке. Некоторые из выживших после инъекций столкнулись с тяжелыми последствиями передозировки.