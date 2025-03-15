«Nissan по снегу занесло на встречную полосу». Семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе

В Быховском районе семь человек получили травмы в жестком ДТП, рассказали в Следственном комитете.
Жесткая авария произошла утром 15 марта на 273-м километре автодороги, направлением граница России — Витебск — Гомель — граница Украины. Из-за снегопада на трассе столкнулись две легковые иномарки.
— В условиях снегопада произошло столкновение автомобилей «Ниссан» и «Хонда», — прокомментировали в СК.
В аварии пострадали семь человек, в том числе трое маленьких детей в возрасте 5, 6 и 7 лет.
В УДВ Могилевского облисполкома дополнили информацию, сообщив, что жесткое ДТП произошла на трассе М-8 вблизи деревни Следюки.
Установлено, что 40-летняя водитель «Ниссана» выехала на встречную полосу во время заноса, где произошло столкновение с «Хондой», которой управлял 29-летния мужчина.
Водители и пассажиры, среди которых трое маленьких детей, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — прокомментировали в СК.
Но еще дерзкий браконьер под Лепелем напал на госинспектора, пытаясь сбежать: «Напал на природоохранника и не сознался в суде, что ловил рыбу сетями и “кошкой”.