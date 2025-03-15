В Новой Москве троих человек задержали за незаконное проведение азартных игр

По данным следствия, группа лиц в деревне Дудкино на территории Новой Москвы организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В ходе обыска были обнаружены и изъяты игровые столы, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.