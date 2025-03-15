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В Новой Москве троих человек задержали за незаконное проведение азартных игр

Группа лиц в деревне Дудкино организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранители задержали трех человек по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следствием установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц в деревне Дудкино на территории Новой Москвы организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В ходе обыска были обнаружены и изъяты игровые столы, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.