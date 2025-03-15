Дети в реанимации. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Быховом

Авария произошла на 273-м км автодороги граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины вблизи агрогородка Следюки Быховского района.
В ДТП под Быховом пострадали семь человек, в том числе три ребенка.
По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали семь человек, из которых три ребенка 5, 6 и 7 лет.
Всех осмотрели специалисты трех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Могилевскую областную детскую больницу. Все дети находятся в реанимационном отделении.
У пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП.