Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети в реанимации. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Быховом

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети, которые пострадали в ДТП в Быховском районе, находятся в реанимационном отделении. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Авария произошла на 273-м км автодороги граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины вблизи агрогородка Следюки Быховского района.

В ДТП под Быховом пострадали семь человек, в том числе три ребенка.

По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали семь человек, из которых три ребенка 5, 6 и 7 лет.

Всех осмотрели специалисты трех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Могилевскую областную детскую больницу. Все дети находятся в реанимационном отделении.

У пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП.