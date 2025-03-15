Донские спасатели обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае

Пиротехники МЧС России ликвидировали 500-килограммовую фугасную авиабомбу, обнаруженную в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Обезвреживание прошло 14 марта. По данным регионального ведомства, опасная находка была сделана во время земляных работ вблизи Тимашевска. Специалисты Донского спасательного центра МЧС оперативно изъяли боеприпас для утилизации. Взрывоопасный объект вывезли в безопасное место и уничтожили с помощью накладного наружного заряда.