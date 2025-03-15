В Екатеринбурге автобус № 42 сбил пьяного пешехода

В Екатеринбурге автобус № 42 сбил пешехода на пересечении улиц Титова — Рижский, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы и бедра, установлено, что в момент аварии он был пьян.