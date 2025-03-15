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На зданиях вокруг администрации президента Сербии появились снайперы

БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Снайперы появились на зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В частности, снайперы появились на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда.

Само здание Скупщины оцеплено полицейскими. Плотные кордоны полицейских стоят и вокруг Пионерского парка у здания администрации, где расположен палаточный лагерь сторонников президента Вучича.

Также безопасность обеспечивают сотрудники в штатском, распределенные в толпе протестующих. Они задержали одного из особо активных участников и вывели его с митинга на глазах журналистов.

На улицы перед Скупщиной продолжают стекаться протестующие, в том числе прибыла колонна тракторов и несколько колонн мотоциклистов.

В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота объявлена «Днем Д», активисты призывали своих сторонников в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.

Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев.

Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.