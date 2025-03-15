Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото

В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали, что хозяйка дома недосчиталась кольца с бриллиантом, цепочки и бриллиантового набора. По подозрению задержали 42-летнюю няню, которая, как оказалось, ранее уже была судима.
Няня дала признательные показания, а также рассказала, что совершила хищение, когда хозяев не было дома, а золотые украшения сдала в ломбард.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Все вещественные доказательства были изъяты и возвращены владельцу.
Полицейские просят казахстанцев быть бдительными. При найме на работу интересоваться прошлым кандидатов, требовать рекомендации и копии документов.