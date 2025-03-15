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Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото

Жительница Астаны уехала в отпуск с супругом и оставила детей с няней. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу драгоценностей на миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали, что хозяйка дома недосчиталась кольца с бриллиантом, цепочки и бриллиантового набора. По подозрению задержали 42-летнюю няню, которая, как оказалось, ранее уже была судима.

Няня дала признательные показания, а также рассказала, что совершила хищение, когда хозяев не было дома, а золотые украшения сдала в ломбард.

рассказали правоохранители

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Все вещественные доказательства были изъяты и возвращены владельцу.

Полицейские просят казахстанцев быть бдительными. При найме на работу интересоваться прошлым кандидатов, требовать рекомендации и копии документов.