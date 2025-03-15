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Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая

Городецкий городской суд Нижегородской области продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области по 13 мая.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба Городецкого городского суда.

Напомним, в январе 2025 года бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» был задержан за получение взятки в крупном размере от директора коммерческой организации. Фигурант обещал взяткодателю быть лояльным при приемке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, 4 громких задержания руководящего состава нижегородских вузов произошло с начала 2025 года.