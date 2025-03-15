Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая

Напомним, в январе 2025 года бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» был задержан за получение взятки в крупном размере от директора коммерческой организации. Фигурант обещал взяткодателю быть лояльным при приемке работ по госконтракту и оказывать общее покровительство. Было возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере.