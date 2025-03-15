В Гродно 19-летняя девушка погибла в смертельном ДТП с участием скорой помощи

В Гродно в смертельной аварии погибла водитель легковушки при столкновении с машиной скорой помощи, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла 15 марта в областном центре на перекрестке улиц Курчатова и Гаспадарчая.
Предварительно установлено, что около 08.30 часов 67-летний водитель скорой, ехавший по улице Курчатова от улицы Дзержинского, выехал на перекресток на «красный». В итоге произошло столкновение с «Ниссаном», ехавшим по улице Гаспадарчая.
— В аварии погибла 19-летняя девушка-водитель легковушки, — прокомментировали в УВД.
Милиция ищет очевидцев аварии.
Тем временем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».
«Комсомолка» ранее писала о том, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе, когда «Ниссан» по снегу занесло на встречную полосу.