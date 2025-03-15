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В Гродно 19-летняя девушка погибла в смертельном ДТП с участием скорой помощи

В Гродно 19-летняя водитель Nissan погибла при столкновении со скорой помощью.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно в смертельной аварии погибла водитель легковушки при столкновении с машиной скорой помощи, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла 15 марта в областном центре на перекрестке улиц Курчатова и Гаспадарчая.

Предварительно установлено, что около 08.30 часов 67-летний водитель скорой, ехавший по улице Курчатова от улицы Дзержинского, выехал на перекресток на «красный». В итоге произошло столкновение с «Ниссаном», ехавшим по улице Гаспадарчая.

— В аварии погибла 19-летняя девушка-водитель легковушки, — прокомментировали в УВД.

Милиция ищет очевидцев аварии.

Тем временем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».

«Комсомолка» ранее писала о том, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе, когда «Ниссан» по снегу занесло на встречную полосу.