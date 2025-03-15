Квартира загорелась на Красном проспекте в Новосибирске

Пожар случился в многоэтажке на Красном проспекте в Новосибирске. Там загорелась одна из квартир. О происшествии сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Я шла мимо, уже потушили… но машины ещё стояли. 4 машины. Только одно чёрное окно видела, как дыра чёрная, — поделилась очевидица происшествия.
На месте происшествия работают экстренные службы. На кадрах к посту видно, что из окна на третьем этаже дома валит густой черный дым.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.