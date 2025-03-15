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Квартира загорелась на Красном проспекте в Новосибирске

На месте ЧП работают экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в многоэтажке на Красном проспекте в Новосибирске. Там загорелась одна из квартир. О происшествии сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Я шла мимо, уже потушили… но машины ещё стояли. 4 машины. Только одно чёрное окно видела, как дыра чёрная, — поделилась очевидица происшествия.

На месте происшествия работают экстренные службы. На кадрах к посту видно, что из окна на третьем этаже дома валит густой черный дым.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.