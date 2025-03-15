В Омске собака уже шесть лет живет в автомобиле и ее не выводят гулять

Фото с автомобилем и псом опубликовали на омском новостном портале Om1. Как рассказали изданию местные жители, автомобиль уже шесть лет припаркован у домов № 22 и 22/2 по улице 70 лет Октября. Люди пожаловались, что хозяин у собаки есть, но пес постоянно сидит в автомобиле «Спутник» 1999 года выпуска.