В Омске собака уже шесть лет живет в автомобиле и ее не выводят гулять

Жители 11-го микрорайона в Кировском округе бьют тревогу из-за пса, который уже шесть лет живет в припаркованном автомобиле. Как рассказали очевидцы, они ни разу не видели, чтобы собаку выгуливали.
Фото с автомобилем и псом опубликовали на омском новостном портале Om1. Как рассказали изданию местные жители, автомобиль уже шесть лет припаркован у домов № 22 и 22/2 по улице 70 лет Октября. Люди пожаловались, что хозяин у собаки есть, но пес постоянно сидит в автомобиле «Спутник» 1999 года выпуска.
Как выяснили журналисты, автомобиль в 2014 году сменил владельца и в 2019 году попал в ДТП. Ситуацию с животным пока никто из представителей надзорных органов не комментировал.
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