Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 15 марта. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в субботу, 15 марта, примерно в 13.30 26-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, в районе 52-го километра внешнего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции врезался в машину Infinity. Указанное авто по инерции столкнулись со стоящим впереди автомобилем Kia.
В ГАИ уточнили, что водитель Infinity, а также три пассажира, которые были в машине Volkswagen, доставлены для обследования в больницу.
Тем временем в Гродно 19-летняя девушка погибла в смертельном ДТП с участием скорой помощи.
Ранее мы писали, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе: «Nissan по снегу занесло на встречную полосу».
Вместе с тем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».