В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

«По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад», — говорится в публикации. Сообщается также о десятках пострадавших.
Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.