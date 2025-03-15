В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с угрозой суровых погодных явлений могут столкнуться 138 миллионов человек, сообщает телеканал NBC News.