Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США 16 человек погибли из-за штормов и торнадо

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Не менее 16 человек погибли и десятки пострадали в США в результате штормов и торнадо, которые обрушились на территории Юга и Среднего Запада страны, а всего с угрозой суровых погодных явлений могут столкнуться 138 миллионов человек, сообщает телеканал NBC News.

Источник: © РИА Новости

«По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад», — говорится в публикации. Сообщается также о десятках пострадавших.

Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.

В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.