В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки

Из материалов дела следует, дополняет пресс-служба судов, что Антропов был знаком с потерпевшей 22 года, и она была цыганкой. Антропов приходил к женщине со женой для заговаривания болезни, но в 2024 году супруга фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, наши заболевание и он пришел к выводу, что его болезнь — это дело рук потерпевшей. «В январе 2025 года она стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род и решил ее убить», — добавили в пресс-службе.