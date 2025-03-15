В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве цыганки

«Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Антропова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ», — сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Антропов 13 марта в Стрельне нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив множественные колото-резанные ранения, от которых женщина скончалась на месте происшествия.
Из материалов дела следует, дополняет пресс-служба судов, что Антропов был знаком с потерпевшей 22 года, и она была цыганкой. Антропов приходил к женщине со женой для заговаривания болезни, но в 2024 году супруга фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, наши заболевание и он пришел к выводу, что его болезнь — это дело рук потерпевшей. «В январе 2025 года она стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род и решил ее убить», — добавили в пресс-службе.
Тринадцатого марта Антропов отправился к цыганке и нанес ей не менее 2 ударов в область живота, после чего перерезал ей ножом горло. «Вину он признает, совершил убийство, чтобы его душа не попала к потерпевшей в рабство», — пояснили в пресс-службе судов.