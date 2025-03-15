Легковушка протаранила людей на остановке в центре Москвы

Как сообщает SHOT, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась. В настоящее время устанавливаются детали происшествия и причины аварии.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и три пострадали в массовом ДТП на трассе под Рязанью. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Предварительно, аварию мог спровоцировать снегопад.