BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие

«Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств дорожной аварии на улице Кожевнической. По предварительным данным, водитель автомобиля “БМВ” выехал на тротуар, где находились пешеходы», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате пострадали несколько человек, им оказывают медпомощь. По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля мужчина имеет признаки опьянения.
Работу правоохранительных органов на месте координирует прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.