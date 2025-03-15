В Витебске фура сбила мужчину на электросамокате

В сообщении говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 15 марта утром неподалеку от дома № 38, расположенного по улице Вологодского. Отмечается, что 40-летний водитель грузовика MAN ехал в направлении агрогородка Ольгово. При повороте налево он не предоставил преимущество мужчине 1982 года рождения, который ехал на электросамокате по главной дороге.