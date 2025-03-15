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В Витебске фура сбила мужчину на электросамокате

ДТП с фурой и электросамокатом случилось в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске фура сбила мужчину на электросамокате. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

В сообщении говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 15 марта утром неподалеку от дома № 38, расположенного по улице Вологодского. Отмечается, что 40-летний водитель грузовика MAN ехал в направлении агрогородка Ольгово. При повороте налево он не предоставил преимущество мужчине 1982 года рождения, который ехал на электросамокате по главной дороге.

В ГАИ отметили, что в результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его передали врачам.

Ранее массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 15 марта.

Тем временем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.