В Витебске фура сбила мужчину на электросамокате. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
В сообщении говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 15 марта утром неподалеку от дома № 38, расположенного по улице Вологодского. Отмечается, что 40-летний водитель грузовика MAN ехал в направлении агрогородка Ольгово. При повороте налево он не предоставил преимущество мужчине 1982 года рождения, который ехал на электросамокате по главной дороге.
В ГАИ отметили, что в результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его передали врачам.
Ранее массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 15 марта.
Тем временем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.