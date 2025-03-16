СК завел дело на стендап-комика Останина из-за оскорбления участника СВО

В ведомстве сообщили, что в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции. Указанное выступление было опубликовано в интернете.