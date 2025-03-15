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СК возбудил дело против комика Останина за высказывания в адрес участника СВО

Уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина возбуждено после враждебных высказываний в адрес участника спецоперации во время выступления в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России по городу Москва возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за враждебные высказывания в адрес участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

«Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции‎», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего следственный отдел СК России по Москве возбудил уголовное дело по статье за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали двух блогеров за оскорбление участника спецоперации.