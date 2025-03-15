СК возбудил дело против комика Останина за высказывания в адрес участника СВО

Отмечается, что по факту произошедшего следственный отдел СК России по Москве возбудил уголовное дело по статье за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.