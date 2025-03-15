СК возбудил дело против комика Останина за высказывания в адрес участника СВО

Следственный комитет России по городу Москва возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за враждебные высказывания в адрес участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.
«Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту произошедшего следственный отдел СК России по Москве возбудил уголовное дело по статье за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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