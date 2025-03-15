Украине предсказали госпереворот

Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении президента Владимира Зеленского, обсуждается его возможное устранение. Одним из вероятных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом.