Axios: Боевые действия США в Йемене продлятся несколько недель

Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям.