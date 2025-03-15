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Axios: Боевые действия США в Йемене продлятся несколько недель

Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве.

США продолжают авиаудары по Йемену.

Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве.

«Удары в субботу были не единичным случаем. Они стали началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям.