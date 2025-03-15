BMW вылетело на тротуар, шесть человек пострадали: что известно о ДТП в Москве

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, опасности для их жизни нет. На данный момент все пострадавшие в инциденте на Кожевнической улице проходят лечение в медицинских учреждениях. Им предоставлены все необходимые диагностические услуги, а также квалифицированная медицинская помощь. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное.