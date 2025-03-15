BMW вылетело на тротуар, шесть человек пострадали: что известно о ДТП в Москве

Авария с участием иномарки произошла 15 марта.
В результате ДТП на Кожевнической улице в Москве пострадали шесть человек, двое из них — несовершеннолетние. Экстренные службы оперативно прибыли на место. Все, что известно об аварии к этому часу — в материале URA.RU.
Автомобиль въехал в остановку с людьми.
Проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Согласно информации, предоставленной Главным управлением МВД, вечером, примерно в 20:00 по московскому времени, произошло ДТП в районе Павелецкого вокзала. Автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, двигался по улице Кожевнической в направлении Новоспасского моста.
Вблизи дома номер четыре машина выехала на тротуар, где сбила пятерых пешеходов, включая двух несовершеннолетних, а затем столкнулась с опорой уличного освещения, сообщили в департаменте транспорта. Проверка состояния водителя с помощью алкотестера выявила наличие алкоголя в его выдыхаемом воздухе.
Уголовное дело по факту ДТП.
Водителя отправили на медосвидетельствованиеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Московские следователи возбудили уголовное дело после наезда BMW на остановку общественного транспорта. Водителя отправили на медосвидетельствование, передает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Мужчина, по предварительным данным, за год (последние 12 месяцев — прим. URA.RU) получил 25 штрафов, сообщили в городском департаменте транспорта.
В каком состоянии находятся пострадавшие.
В настоящее время все пострадавшие на Кожевнической улице находятся в больницахФото: Илья Московец © URA.RU.
Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, опасности для их жизни нет. На данный момент все пострадавшие в инциденте на Кожевнической улице проходят лечение в медицинских учреждениях. Им предоставлены все необходимые диагностические услуги, а также квалифицированная медицинская помощь. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное.
Двоим подросткам оказана необходимая помощь. «Проведена диагностика, за их состоянием продолжают наблюдать врачи. Угрозы жизни нет», — пояснили в столичном департаменте здравоохранения.