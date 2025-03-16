Переделка из советской ракеты с увеличенной дальностью: что известно о новой ракете ВСУ «Длинный Нептун»

Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. 5 декабря 2018 года на Украине проверили дальности полета ракеты, управления и точности наведения. 23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение. 15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали.