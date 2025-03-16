Хуситы пообещали жесткий ответ Трампу

Как сообщало URA.RU, авиаудары США по Йемену могут продлиться несколько дней или даже недель. Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ армии ударить по террористам-хуситам. Глава Белого дома припомнил хуситам нападение на американское военное судно четыре месяца назад. По словам политика, вооруженная группировка «задушила судоходство» на одном из самых важных водных путей мира.