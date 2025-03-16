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Вучич: более 50 человек получили травмы на протесте в Белграде

56 человек получили травмы во время протестов в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Цены на жилье вырастут, если правительство РФ расширит программу семейной ипотеки.

56 человек получили травмы во время протестов в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В ходе субботних протестов травмы получили 56 человек», — сказал Вучич, передают РИА Новости. Вучич заявил, что в ходе субботних протестов в Белграде задержаны 22 человека.

Протесты в Сербии, которые начались в ноябре 2024 года после трагической смерти 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, продолжают вызывать напряженность в стране. Они направлены против действующего правительства и президента Александра Вучича, которых обвиняют в недостаточной ответственности за безопасность граждан.