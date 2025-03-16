Вучич: более 50 человек получили травмы на протесте в Белграде

Протесты в Сербии, которые начались в ноябре 2024 года после трагической смерти 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, продолжают вызывать напряженность в стране. Они направлены против действующего правительства и президента Александра Вучича, которых обвиняют в недостаточной ответственности за безопасность граждан.