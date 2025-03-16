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После беспорядков в Белграде госпитализировали 56 человек

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. После беспорядков, произошедших в субботу вечером в ходе протестных акций в Белграде, были госпитализированы 56 человек. Об этом заявил в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич.

Источник: Reuters

«В центре неотложной помощи находится 44 человека, в клинической больнице “Звездара” — 11, в Земуне — 1, всего 56 человек», — приводит слова сербского лидера газета «Вечерне новости». Вучич также отметил, что из-за участия в беспорядках были задержаны 22 человека.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, протестующие разошлись с площади, в городе постепенно восстанавливается движение транспорта по центральным улицам.

Усиленные подразделения полиции также в значительном количестве покинули места своих дежурств у зданий государственных ведомств. Крупных инцидентов не произошло, полиция не применяла силу и не предпринимала попыток разогнать участников акции.

По городу продолжают дежурить экипажи дорожной полиции и бригад скорой помощи на крупных перекрестках.