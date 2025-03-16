После беспорядков в Белграде госпитализировали 56 человек

«В центре неотложной помощи находится 44 человека, в клинической больнице “Звездара” — 11, в Земуне — 1, всего 56 человек», — приводит слова сербского лидера газета «Вечерне новости». Вучич также отметил, что из-за участия в беспорядках были задержаны 22 человека.
Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, протестующие разошлись с площади, в городе постепенно восстанавливается движение транспорта по центральным улицам.
Усиленные подразделения полиции также в значительном количестве покинули места своих дежурств у зданий государственных ведомств. Крупных инцидентов не произошло, полиция не применяла силу и не предпринимала попыток разогнать участников акции.
По городу продолжают дежурить экипажи дорожной полиции и бригад скорой помощи на крупных перекрестках.