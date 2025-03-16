В Москве сорвали концерт Мэйби Бэйби

В конце января о «мини-бунте» подростков из-за отмены концертаблогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, за три дня до мероприятия 26 января выступление Золо в Севастополе тоже было сорвано из-за «сообщения о минировании здания». «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.