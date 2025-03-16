В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе был локализован на площади 1 250 квадратных метров, сообщается на Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
В публикации отмечается, что работники МЧС России и региональные службы успешно справились с задачей локализации возгорания.
На данный момент процесс тушения продолжается, в нем участвуют 188 человек и 55 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтепровод. Персонал нефтебазы эвакуировали, никто не пострадал.