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В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

К ликвидации пожара привлечены 188 человек.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе был локализован на площади 1 250 квадратных метров, сообщается на Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В публикации отмечается, что работники МЧС России и региональные службы успешно справились с задачей локализации возгорания.

На данный момент процесс тушения продолжается, в нем участвуют 188 человек и 55 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтепровод. Персонал нефтебазы эвакуировали, никто не пострадал.