Вучич: в ходе протестов в Белграде были повреждены 100 тракторов

Протесты в Белграде начались после трагедии в Нови-Саде, где обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 15 человек. Общественное возмущение было направлено против президента Александра Вучича и его правительства, обвиняемых в коррупции и халатности. С тех пор акции протеста превратились в общенациональное движение с требованием отставки президента.