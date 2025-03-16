Telegraph: в Европе не определились с вопросом миротворцев на Украине

При обсуждении гарантий безопасности для Киева коалиция сосредоточится на укреплении ВСУ, а не на размещении миротворцев.
Запад еще не достиг конкретных договоренностей о размещении каких-либо вооруженных формирований на Украине. На это указывают осведомленные источники.
«“Коалиция желающих” (оказать военную поддержку Киеву — прим. URA.RU) не приняла каких-либо решений в рамках возможной миротворческой миссии. Нет уверенности, что участники смогут разместить крупный воинский контингент с учетом нежелания США участвовать в этом», — со ссылкой на свои источники сообщает The Daily Telegraph.
Один из европейских военачальников заявил, что в первую очередь коалиция сосредоточится на укреплении Вооруженных сил Украины. По данным британской газеты, после урегулирования конфликта Запад планирует патрулировать украинское воздушное пространство и разместить свои корабли в Черном море. Предположительно, для этих целей понадобится порядка 30 тысяч военнослужащих.
Ранее Финляндия официально заявила, что не будет предоставлять своих солдат киевскому режиму, передает «Национальная служба новостей». Наибольшую инициативу в этом вопросе проявляют Великобритания и Франция. В коалицию пытаются завлечь 37 стран, пишет RT. По мнению французского президента Эммануэля Макрона, Европа может отправлять миротворцев на Украину без ведома РФ, сообщает телеканал 360. В Москве называют любые заявления об европейском миротворческом контингенте провокацией.