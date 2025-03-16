Telegraph: в Европе не определились с вопросом миротворцев на Украине

Ранее Финляндия официально заявила, что не будет предоставлять своих солдат киевскому режиму, передает «Национальная служба новостей». Наибольшую инициативу в этом вопросе проявляют Великобритания и Франция. В коалицию пытаются завлечь 37 стран, пишет RT. По мнению французского президента Эммануэля Макрона, Европа может отправлять миротворцев на Украину без ведома РФ, сообщает телеканал 360. В Москве называют любые заявления об европейском миротворческом контингенте провокацией.