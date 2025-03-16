Женщина и ребенок ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Атаки беспилотников на Белгородскую область стали частыми в последнее время. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах, в результате которых за сутки было выпущено около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов, приводя к ранениям среди мирного населения и разрушениям в нескольких районах области.