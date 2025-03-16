Женщина и ребенок ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Два человека ранены в результате атаки ВСУ.
Женщина и 7-летний ребенок ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на город Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребенок. Бригада скорой доставила женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют 7-летнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног», — написал Гладков в своем telegram-канале.
От удара беспилотника произошло возгорание дома. Информация о последствиях уточняется.
Атаки беспилотников на Белгородскую область стали частыми в последнее время. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах, в результате которых за сутки было выпущено около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов, приводя к ранениям среди мирного населения и разрушениям в нескольких районах области.