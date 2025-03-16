Протестующие в Белграде разошлись

Протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек, продолжаются. Они направлены против президента Александра Вучича и его правительства, которые обвиняются в недостаточной ответственности за безопасность граждан.