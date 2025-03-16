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Протестующие в Белграде разошлись

В столице Сербии завершился масштабный митинг протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митинг в столице Сербии закончен.

В столице Сербии завершился масштабный митинг протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые активисты собирают мусор, оставшийся после акции», — пишут РИА Новости.

Транспортное движение в центральной части города было восстановлено.

Протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек, продолжаются. Они направлены против президента Александра Вучича и его правительства, которые обвиняются в недостаточной ответственности за безопасность граждан.