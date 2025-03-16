Трамп закрыл «Голос Америки»*

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный “Голос Америки” замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в социальной сети LinkedIn.