Гладков: в Губкине при атаке беспилотника были ранены женщина и ребенок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Губкин, в результате которой ранения получили женщина и семилетний ребенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беспилотник атаковал частный дом, в результате чего женщина получила тяжелые множественные осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчика с осколочными ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Гладков также добавил, что в результате удара беспилотника произошло возгорание в доме, и пожарные расчёты занимаются ликвидацией огня. В настоящее время информация о последствиях нападается уточняется, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области и над акваторией Черного моря.