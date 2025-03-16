Гладков: в Губкине при атаке беспилотника были ранены женщина и ребенок

По словам губернатора, беспилотник атаковал частный дом, в результате чего женщина получила тяжелые множественные осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчика с осколочными ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.