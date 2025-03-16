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Гладков: в Губкине при атаке беспилотника были ранены женщина и ребенок

Украинский беспилотник атаковал частный дом.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Губкин, в результате которой ранения получили женщина и семилетний ребенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, беспилотник атаковал частный дом, в результате чего женщина получила тяжелые множественные осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчика с осколочными ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Гладков также добавил, что в результате удара беспилотника произошло возгорание в доме, и пожарные расчёты занимаются ликвидацией огня. В настоящее время информация о последствиях нападается уточняется, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области и над акваторией Черного моря.