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Пистолет не помог: Украинские военкомы «могилизовали» вооружённого мужчину в Луцке

Житель Луцка пытался избежать насильственной мобилизации при помощи пистолета. Впрочем, оружие не помогло бедолаге отбиться от сотрудников территориального центра комплектования. Кадры отчаянной борьбы с военкомами попали на видео.

На снятых одним из сотрудников кадрах видно, как уклонист направляет на представителей ТЦК оружие и пытается не подпускать их к себе. Периодически он останавливает машины, дабы скрыться от преследователей. Но никто не желает сажать попутчика.

Захват вооружённого уклониста в Луцке. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Волинський обласний ТЦК та СП.

«Мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием», — гласит сообщение Волынского областного ТЦК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о схожем инциденте в Хмельницком, где сотрудники ТЦК применили силу при мобилизации. Очевидцы запечатлели, как военкомы душат мужчину, пытаясь усадить его в микроавтобус.