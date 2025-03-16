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Госсекретарь США раскрыл, доверяет ли он Путину

Вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину неуместен. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио открестился от вопроса про доверие к Путину.

Вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину неуместен. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил Рубио в выступлении на пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Госдепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, доверяет ли Америке Путин. По словам представителя Кремля, делать какие-либо выводы рано, ввиду прошлого негативного опыта.