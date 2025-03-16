Госсекретарь США раскрыл, доверяет ли он Путину

«Считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил Рубио в выступлении на пресс-конференции, трансляция которой проходила на сайте Госдепа.