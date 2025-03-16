«Буферная зона теперь должна заканчиваться как минимум где-то в районе Западной Украины — в окрестностях Львова. Тот спектр вооружения, которые применяют украинские боевики, говорит, что буферная зона должна быть где-то в 60 км, потому что тогда они не смогут применять для обстрелов гаубичную ствольную и реактивную артиллерию. Исходя из географических особенностей, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, скорее всего, придется распрощаться с областным центром (с Сумами), поскольку он расположен менее, чем в 30 км от российской границы», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС.