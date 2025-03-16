США сообщили о телефонном разговоре Рубио и Лаврова

Встреча между представителями США и России, прошедшая в Эр-Рияде 18 февраля, заложила основу для последующего телефонного разговора между Марко Рубио и Сергеем Лавровым. На переговорах в Саудовской Аравии обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и были созданы переговорные группы по этому вопросу.