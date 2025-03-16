Москвича оштрафовали за продажу экстремистской брошюры на «Авито»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы оштрафовал жителя столицы Кирилла Кузьминкина, который продал «Авито» книгу-брошюру под названием «Протоколы сионских мудрецов. Всемирный тайный заговор», признанную экстремистским материалом. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Признать Кузьминкина Кирилла Игоревича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей», — сказано в документе. Максимальная ответственность по данной статье составляет 15 суток ареста.
Как отмечается в деле об административном правонарушении, Кузьминкин выставил брошюру на «Авито». После этого ее приобрел другой пользователь площадки. Сразу после сделки покупатель обратился с заявлением в полицию по факту продажи Кузьминкиным запрещенных материалов. В суде продавец полностью признал вину.
«Протоколы сионских мудрецов» — подложный исторический документ, который был создан с антисемитскими целями. В нем излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010 брошюра «Протоколы сионских мудрецов» была признана экстремистским изданием. Однако суд запретил не само произведение, а конкретную брошюру.