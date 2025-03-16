Москвича оштрафовали за продажу экстремистской брошюры на «Авито»

«Протоколы сионских мудрецов» — подложный исторический документ, который был создан с антисемитскими целями. В нем излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 26.07.2010 брошюра «Протоколы сионских мудрецов» была признана экстремистским изданием. Однако суд запретил не само произведение, а конкретную брошюру.