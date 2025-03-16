Трамп набросился на СМИ из-за встречи спецпосланника с Путиным: что известно о скандале

Трамп набросился на СМИ после новости о встречи Путина и Уиткоффа.
Президент США Дональд Трамп набросился на американские СМИ за ложные сообщения, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Что известно о скандале и зачем Уиткофф встречался с президентом РФ— в материале URA.RU.
Встреча с Путиным.
Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф прилетал в Москву 13 марта на переговоры с российским лидером. Американский представитель должен был передать Москве видение Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Уиткофф покинул посольство США в Москве после визита, который длился около часа. О ходе переговоров он так и не высказался, оставив интригу до официальных заявлений Москвы или Вашингтона.
Ожидание президента РФ.
Однако 14 марта, когда была запланирована встреча с Уиткоффом, Путин принимал у себя президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным Sky News, это послужило причиной задержки визита американца. Как пишут американские СМИ, он был вынужден сидеть сложа руки, по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль.
Реакция Трампа.
Трамп резко отреагировал на сообщения о задержке визита и набросился на СМИ с обвинениями в ненастоящих новостях. Так же он назвал журналистов «больными дегенератами» и заявил, что настоящая причина выхода такой новости — унизить американского лидера.
«Вчера вечером я прочитал, что Президент России Владимир Путин заставил моего уважаемого посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было. Другие встречи с другими представителями России все-таки состоялись, и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. В заключение, не было никакого девятичасового ожидания, да и вообще никакого ожидания!», — написал Трам в своей соцсети.