Трамп набросился на СМИ из-за встречи спецпосланника с Путиным: что известно о скандале

«Вчера вечером я прочитал, что Президент России Владимир Путин заставил моего уважаемого посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было. Другие встречи с другими представителями России все-таки состоялись, и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. В заключение, не было никакого девятичасового ожидания, да и вообще никакого ожидания!», — написал Трам в своей соцсети.