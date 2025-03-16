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При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В результате сброса взрывного устройства с дрона по частному дому в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено», — написал он.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, уточнил глава региона.

ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.