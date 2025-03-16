При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала женщина

«В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. Домовладение повреждено», — написал он.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток, уточнил глава региона.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.