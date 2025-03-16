В Шымкенте раскрыто убийство, совершенное 25 лет назад

Кроме того, в Шымкенте был задержан еще один мужчина, находившийся в международном розыске. Он подозревается в том, что в январе 2009 года открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался. Мотивом преступления стали финансовые разногласия. Подозреваемый арестован, а материалы уголовного дела направлены в суд.