В Шымкенте раскрыто убийство, совершенное 25 лет назад

В августе 1999 года в частном доме была обнаружена мертвая пенсионерка с признаками насильственной смерти. Экспертиза установила, что женщина была задушена, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Несмотря на проведенное расследование, преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря усилиям правоохранительных органов, спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого.
Как выяснилось, он совершил особо тяжкое преступление за рубежом, за что был осужден и отбывал наказание в другой стране. После проведения процедур реадмиссии с соседним государством подозреваемого доставили в Шымкент, где он был арестован.
Кроме того, в Шымкенте был задержан еще один мужчина, находившийся в международном розыске. Он подозревается в том, что в январе 2009 года открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался. Мотивом преступления стали финансовые разногласия. Подозреваемый арестован, а материалы уголовного дела направлены в суд.