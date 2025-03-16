Аналитик Меркурис: Россия имеет четко обоснованные опасения по прекращению огня

Россия выразила готовность рассмотреть американское предложение о прекращении огня на Украине, но настаивает на заключении всеобъемлющего мирного соглашения перед окончанием военных действий. Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что к этой инициативе страна подходит с большой осторожностью, учитывая возможность использования Киевом перерыва для восстановления своих войск.