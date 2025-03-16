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ABC: число жертв шторма в США достигло 28

Ранее стихия привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в нескольких штатах.

Источник: Аргументы и факты

В результате мощного шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, число жертв возросло до 28 человек. Как сообщает телеканал ABC News, миллионы американцев остаются под угрозой из-за ожидаемых торнадо и ураганных ветров, что существенно увеличивает риск для населения.

Шторм, который сопровождается торнадо и порывами ветра достигающими 130 км/ч, продолжает двигаться в восточном направлении, угрожая регионам Среднего Запада и Юга. Ранее стихия уже привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.

Среди 28 погибших 15 стали жертвами торнадо, остальные погибли в результате ураганных ветров и пожаров. Метеорологи предупредили о возможности усиления шторма и призвали местных жителей проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что в Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек. Из-за шторма в Великобритании и Ирландии перекрыты дороги.