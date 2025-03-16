ABC: число жертв шторма в США достигло 28

Шторм, который сопровождается торнадо и порывами ветра достигающими 130 км/ч, продолжает двигаться в восточном направлении, угрожая регионам Среднего Запада и Юга. Ранее стихия уже привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.