ABC: число жертв шторма в США достигло 28

В результате мощного шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, число жертв возросло до 28 человек. Как сообщает телеканал ABC News, миллионы американцев остаются под угрозой из-за ожидаемых торнадо и ураганных ветров, что существенно увеличивает риск для населения.
Шторм, который сопровождается торнадо и порывами ветра достигающими 130 км/ч, продолжает двигаться в восточном направлении, угрожая регионам Среднего Запада и Юга. Ранее стихия уже привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.
Среди 28 погибших 15 стали жертвами торнадо, остальные погибли в результате ураганных ветров и пожаров. Метеорологи предупредили о возможности усиления шторма и призвали местных жителей проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что в Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек. Из-за шторма в Великобритании и Ирландии перекрыты дороги.