Главе СК доложат о расследовании дела о нарушении прав дольщиков в Котельниках

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина “ВКонтакте” обратилась жительница Московской области по вопросу нарушения прав участников долевого строительства 10 корпуса ЖК “Новые Котельники” застройщиком ООО СЗ “Котельники”. Организацией не был соблюден срок сдачи объекта, установленный на июнь 2023 года, возведение жилого здания завершено спустя год. При этом собственники более 30 жилых помещений до настоящего времени не могут вселиться и оформить документы, так как застройщик не выполнил отделку квартир, которая входила в стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что В Главном следственном управлении СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.