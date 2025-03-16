Главе СК доложат о расследовании дела о нарушении прав дольщиков в Котельниках

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина “ВКонтакте” обратилась жительница Московской области по вопросу нарушения прав участников долевого строительства 10 корпуса ЖК “Новые Котельники” застройщиком ООО СЗ “Котельники”. Организацией не был соблюден срок сдачи объекта, установленный на июнь 2023 года, возведение жилого здания завершено спустя год. При этом собственники более 30 жилых помещений до настоящего времени не могут вселиться и оформить документы, так как застройщик не выполнил отделку квартир, которая входила в стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.