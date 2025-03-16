В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с людьми

Первой разрушилась одна из стен дома (архивное фото).
В Калининградской области произошел обвал аварийного дома, в результате которого жильцы оказались под завалами. Об этом сообщила одна из жительниц здания Дарья Романова.
«Рухнул аварийным дом вместе с жильцами», — передает слова Романовой «Пятый канал». Она добавила, что сначала обрушилась стена, находившаяся рядом со сгоревшей квартирой, после чего в полу образовалась дыра. Пострадавшие пытались спасти свои вещи в условиях паники.
Местные власти предложили временное жилье, но большинство жильцов отказались, выбрав съемные квартиры. Некоторые захотели на время поселиться у родственников, так как предложенные помещения были расположены далеко от инфраструктуры. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по факту халатности.