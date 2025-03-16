В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с людьми

«Рухнул аварийным дом вместе с жильцами», — передает слова Романовой «Пятый канал». Она добавила, что сначала обрушилась стена, находившаяся рядом со сгоревшей квартирой, после чего в полу образовалась дыра. Пострадавшие пытались спасти свои вещи в условиях паники.