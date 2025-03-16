Два человека погибли в массовом ДТП под Челябинском

На дороге «Западный обход Челябинска» водитель (мужчина 30−35 лет) Kia Rio, по предварительным данным, при обгоне, который на том участке запрещен, выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с Hyundai Solaris, за рулем был мужчина 1975 года рождения, после чего Kia врезался в Scania с полуприцепом, за управлением водителя 1979 года рождения.