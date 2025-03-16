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Два человека погибли в массовом ДТП под Челябинском

Два человека погибли в массовом ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

На дороге «Западный обход Челябинска» водитель (мужчина 30−35 лет) Kia Rio, по предварительным данным, при обгоне, который на том участке запрещен, выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с Hyundai Solaris, за рулем был мужчина 1975 года рождения, после чего Kia врезался в Scania с полуприцепом, за управлением водителя 1979 года рождения.

В результате водитель и пассажир-женщина Kia скончались на месте происшествия.

На место серьезной аварии выезжал начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков.